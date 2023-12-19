Для киевлян запустили мобильное приложение для безналичной оплаты в маршрутках

Через мобильное приложение "Терминал" можно оплатить проезд за некоторые киевские маршруты.

В Киеве появилась возможность оплаты проезда безналичным путем через специальное мобильное приложение "Терминал", однако только в некоторых маршрутках, - сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

В частности, бесконтактную оплату проезда уже можно использовать на таких маршрутах:

20 автобусах маршрута №368 Контрактовая - Боярка,

18 автобусах маршрута №820 Контрактовая - Вишневое,

10 автобусах маршрута №805 Вокзальная - Вишневое.

Приложение "Терминал", которое работает на платформах Android и iPhone, использует технологию Tap to Phone, что помогает осуществлять бесконтактные оплаты. Эта технология только что стала доступной в Украине.

Для проведения оплаты пассажир должен открыть приложение на своем смартфоне, ввести сумму проезда и просто поднести устройство к устройству, установленному в верхней части автобуса. Пассажир может оплатить поездку с помощью банковской карты или устройства с NFC-чипом.

Не только перевозчики, но и другие предприниматели и владельцы бизнеса могут воспользоваться этим приложением. По данным на октябрь 2023 года, "Терминалом" пользуются уже более 50 тысяч украинских предпринимателей всех сфер бизнеса.

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