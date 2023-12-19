Для киян запустили мобільний додаток для безготівкової оплати в маршрутках

Через мобільний додаток «Термінал» можна сплатити проїзд за деякі київські маршрути.

У Києві з'явилася можливість оплати проїзду безготівковим шляхом через спеціальний мобільний додаток «Термінал», проте лише в деяких маршрутках, – повідомляє пресслужба «ПриватБанку».

Зокрема, безконтактну оплату проїзду вже можна використовувати на таких маршрутах:

20 автобусах маршруту №368 Контрактова - Боярка,

18 автобусах маршруту №820 Контрактова - Вишневе,

10 автобусах маршруту №805 Вокзальна - Вишневе.

Додаток «Термінал», який працює на платформах Android та iPhone, використовує технологію Tap to Phone, що допомагає здійснювати безконтактні оплати. Ця технологія щойно стала доступною в Україні.

Для проведення оплати пасажир має відкрити застосунок на своєму смартфоні, ввести суму проїзду та просто піднести пристрій до пристрою, що встановлений у верхній частині автобуса. Пасажир може оплатити поїздку за допомогою банківської картки або пристрою з NFC-чипом.

Не лише перевізники, а й інші підприємці та власники бізнесу можуть скористатися цим застосунком. За даними на жовтень 2023 року, «Термінал» користуються вже понад 50 тисяч українських підприємців усіх сфер бізнесу.

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