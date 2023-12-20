На Вінниччині вандал поглумився над могилами воїнів, фото

Поліція затримала 35-річного чоловіка, який вже притягувався до відповідальності за крадіжки.

Фото: поліція

На Вінниччині затримали вандала, який вчинив наругу над могилами військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Новоживотів на кладовищі на могилах чотирьох захисників невідомі пошкодили фоторамки й забрали їхні фото.

За кілька годин вандала затримали в сусідньому селі, де він проживає.

Ним виявився 35-річний чоловік, який раніше притягувався до відповідальності за крадіжки.

"З його слів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він зайшов на територію кладовища, поламав рамки на могилах, забрав фото, які потім викинув", - додали в поліції.

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