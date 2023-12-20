На Київщині жінка під час сварки ледь не зарізала колишнього співмешканця

61-річного постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

На Київщині поліцейські повідомили про підозру жінці, яка під час сварки ледь не вбила співмешканця.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, конфлікт стався в одному із будинків у селищі Баришівка. 38-річна жінка прийшла в гості до знайомого, з яким раніше проживала. Під час спільного відпочинку та розпиття алкогольних напоїв, між ними виникла сварка.

«Спочатку зловмисниця вдарила чоловіка по голові металевим предметом, після чого схопила ніж та нанесла потерпілому поранення по тілу. 61-річного постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні», - сказано у повідомленні.

Наразі фігурантка затримана та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

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