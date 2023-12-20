В Киевской области женщина во время ссоры чуть не зарезала бывшего сожителя

61-летний пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

В Киевской области полицейские сообщили о подозрении женщине, которая во время ссоры едва не убила сожителя.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, конфликт произошел в одном из домов в поселке Барышевка. 38-летняя женщина пришла в гости к знакомому, с которым раньше проживала. Во время совместного отдыха и распития алкогольных напитков между ними возникла ссора.

«Сначала злоумышленница ударила мужчину по голове металлическим предметом, после чего схватила нож и нанесла потерпевшему ранения по телу. 61-летний пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурантка задержана и находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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