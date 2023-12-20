В сервисе е-Підприємець можно будет зарегистрировать пожарную декларацию – ГСЧС

Сейчас сервис на этапе тестирования, но в ближайшее время заработает для всех украинцев.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В рамках «Diia Summit 2023» представлен комплексный сервис е-Підприємець. Как рассказали в ГСЧС Украины, одним из компонентов этого сервиса будет регистрация пожарной декларации (т.е. регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности).

В Минцифре отметили, что е-Підприємець – это комплексный сервис, который даст возможность по одному заявлению получить сразу 8 услуг, необходимых для запуска или развития собственного дела. е е-Підприємець будет доступен как для новосозданных, так и для действительных бизнесов. Сейчас сервис на этапе тестирования, но в ближайшее время заработает для всех украинцев.

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