В сервісі е-Підприємець можна буде зареєструвати пожежну декларацію – ДСНС

Зараз сервіс на етапі тестування, проте найближчим часом запрацює для всіх українців.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В рамках «Diia Summit 2023» презентовано комплексний сервіс е-Підприємець. Як розповіли у ДСНС України, одним із компонентів цього сервісу буде реєстрація пожежної декларації (тобто реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки).

У Мінцифри зазначили, що е-Підприємець – це комплексний сервіс, який дасть змогу за однією заявою отримати одразу 8 послуг, необхідних для запуску чи розвитку власної справи. е-Підприємець буде доступний як для новостворених, так і для дійсних бізнесів. Зараз сервіс на етапі тестування, проте найближчим часом запрацює для всіх українців.

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