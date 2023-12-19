Дуда скликає засідання Радбезу Польщі щодо війни в Україні

Під час засідання Ради національної оборони Польщі обговорюватимуться питання підтримки ЗСУ.

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Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної оборони Польщі у найближчий час, в якому вперше братимуть участь новий прем'єр-міністр Дональд Туск та його уряд. Про це повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра, повідомляє ZET.

Зустріч запланована на 20 грудня о 12:30 за київським часом у президентському палаці «Бельведер». Під час засідання планується обговорити питання стосовно ситуації на фронті в Україні, міжнародної безпеки та можливостей підтримки Збройних сил України.

«Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи (обороноздатності – ред.)», - зазначив голова BBN Польщі.

Він також додав, що Польщі необхідно підготуватися до можливої конфронтації з росією протягом трьох наступних років. За словами Сєвєри, ще на початку поточного року росія могла відновлювати або виробляти 20 танків щорічно, але наразі її потужності у цьому напрямку зросли навіть до 300 танків щорічно.

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