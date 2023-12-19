Дуда созывает заседание Совбеза Польши по войне в Украине

Во время заседания Совета национальной обороны Польши будут обсуждаться вопросы поддержки ВСУ.

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Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной обороны Польши в ближайшее время, в котором впервые примут участие новый премьер-министр Дональд Туск и его правительство. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) РП Яцек Севера, сообщает ZET.

Встреча запланирована на 20 декабря в 12:30 по киевскому времени в президентском дворце «Бельведер». Во время заседания планируется обсудить вопросы относительно ситуации на фронте в Украине, международной безопасности и возможностей поддержки Вооруженных сил Украины.

«Будут обсуждаться вопросы безопасности ситуации, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента относительно закона о реформировании системы (обороноспособности - ред.)», - отметил глава BBN Польши.

Он также добавил, что Польше необходимо подготовиться к возможной конфронтации с россией в течение трех следующих лет. По словам Северы, еще в начале текущего года россия могла восстанавливать или производить 20 танков ежегодно, но сейчас ее мощности в этом направлении выросли даже до 300 танков ежегодно.

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