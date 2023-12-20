Какой штраф установлен за неподачу отчетности в налоговую

За неподачу или несвоевременную подачу Декларации применяется штраф в размере 340 грн.

Налоговая служба во Львовской области рассказывает, какой штраф установлен за непредставление отчетности в ГНС.

Отмечается, что нарушение налогового законодательства и нарушений требований, установленных другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, влечет ответственность, предусмотренную НКУ и другими законами Украины.

Ответственность за неподачу или несвоевременную подачу налоговой отчетности предусмотрена п. 120.1 НКУ, в частности неподача (кроме случаев, если налоговая декларация не подается в соответствии с п. 49.2 НКУ) или несвоевременная подача налогоплательщиком или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги и сборы , платежи, контроль за уплатой которых возложены на контролирующие органы, налоговых деклараций (расчетов), а также иной отчетности, обязанность представления которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, – влекут наложение штрафа в размере 340 грн за каждое такое непредставление или несвоевременное представление.

Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, – влекут наложение штрафа в размере 1020 грн за каждое такое неподача или несвоевременную подачу.

Следовательно, за неподачу или несвоевременное представление налогоплательщиком налоговой отчетности предусмотрена финансовая ответственность в виде штрафных (финансовых) санкций, а именно:

в размере 340 грн за каждое непредставление (несвоевременное представление) декларации (расчета);

в размере 1020 грн при повторном нарушении за несвоевременное представление налоговой декларации (расчета) налогоплательщиком независимо от вида налога, за которое к такому плательщику в течение года уже был применен штраф за неподачу (несвоевременную подачу) налоговой декларации (расчета) и в период до одного года (до 365 или 366 дней – для високосного года) вынесено налоговое уведомление-решение.

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