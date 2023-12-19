McDonald's открыл во Львове новый ресторан

Это уже восьмой ресторан McDonald's в городе.

Во вторник, 19 декабря, во Львове открылся восьмой ресторан McDonald's. Заведение появилось возле супермаркета «Арсен» на ул. Зеленой, 147-А. Об этом сообщает прессслужба McDonald's.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:30, а доставка услугой McDelivery возможна с 07:00 до 22:00.

В новом общепите будет работать около 80 человек. При воздушной тревоге рестораны закрываются, а возобновляют работу через час после отмены тревоги.

«В просторном и одном из самых больших McDonald's в Украине площадью 485 м2 в зале могут комфортно разместиться 123 гостя, еще есть 144 места на террасе. В ресторане установлены терминалы самообслуживания для заказа в зале через одну из 10 цифровых плоскостей и модернизированы цифровые дисплеи на Макдрайве», – сообщили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.