McDonald's відкрив у Львові новий ресторан

Це вже восьмий ресторан McDonald's у місті.

У вівторок, 19 грудня, у Львові відкрили восьмий ресторан McDonald’s. Заклад з’явився біля супермаркету «Арсен» на вул. Зеленій, 147-А. Про повідомляє пресслужба McDonald’s.

Ресторан та МакДрайв працюватимуть з 07:00 до 22:30, а доставка послугою McDelivery можлива з 07:00 до 22:00.

У новому закладі громадського харчування працюватиме близько 80 осіб. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, а відновлюють роботу через годину після скасування тривоги.

«У просторому й одному з найбільших McDonald’s в Україні площею 485 м2 в залі можуть комфортно розміститися 123 гостя, ще є 144 місця на терасі. У ресторані встановлені термінали самообслуговування для замовлення у залі через одну з 10 цифрових площин і модернізовані цифрові дисплеї на МакДрайві», – повідомили у компанії.



Нагадаємо, що McDonald's оновлює своє меню та змінює технологію приготування Біг Маку.

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