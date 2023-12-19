Уряд затвердив План радіочастотного спектра: як він допоможе впровадженню 5G

В Україні створюють умови для покращення зв’язку.

У вівторок, 19 грудня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка затверджує План використання радіочастотного спектра. Це дасть змогу створити фундамент для впровадження нових технологій в Україні, зокрема 5G. Про це повідомив Урядовий портал.

«Завдяки затвердженню Плану Україна зможе ефективно управляти радіочастотним спектром та долати виклики цифрової епохи. Це, зокрема, дасть змогу зменшити цифровий розрив між містами й селами та покращити якість електронних сервісів», - сказано у повідомленні.

Крім того, документ відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Він визначає прагнення держави вирівнювати стандарти, працювати над спільними цілями та долучитися до Єдиного цифрового ринку.

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