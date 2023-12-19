Правительство утвердило План радиочастотного спектра: как он поможет внедрению 5G

В Украине создаются условия для улучшения связи.

Во вторник, 19 декабря, Кабинет Министров принял постановление, утверждающее План использования радиочастотного спектра. Это позволит создать фундамент для внедрения новых технологий в Украине, в частности, 5G. Об этом сообщил Правительственный портал.

«Благодаря утверждению Плана, Украина сможет эффективно управлять радиочастотным спектром и преодолевать вызовы цифровой эпохи. Это, в частности, позволит снизить цифровой разрыв между городами и селами и улучшить качество электронных сервисов», - говорится в сообщении.

Кроме того, документ отвечает международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции. Он определяет стремление государства выравнивать стандарты, работать над общими целями и присоединиться к Единому цифровому рынку.

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