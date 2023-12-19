В Дії появится интерактивная карта укрытий

В Дії украинцы смогут оставить отзыв об укрытии, а также присылать жалобы или предложения.

Источник фото: Укринформ

В мобильном приложении "Дія" будет введена интерактивная карта укрытий, которая позволит каждому гражданину Украины оценивать состояние защитных сооружений и оставлять жалобы или предложения по ним. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сейчас принимаем постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты. Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, общинами и предприятиями, аккумулирование данных в Информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и которая интегрирована с другими государственными реестрами", - пояснил он.

Глава правительства также напомнил об успешной интеграции карты Пунктов несокрушимости в приложение "Дія". Он отметил, что карта укрытий будет работать на подобных принципах.

Шмыгаль подчеркнул, что надежные укрытия должны существовать во всех школах и детских садах.

"Правительство уже выделило на это 1,5 млрд грн. По данным ОВА, более 80% образовательных учреждений имеют соответствующие хранилища. В следующем году направим еще 2,5 млрд грн субвенции для создания безопасных условий нашим детям", - подытожил он.

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