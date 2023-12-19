В Киеве суд назначил наказание мужчине, который обливал прохожих краской

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Как ранее мы сообщали, в Подольском районе Киева мужчина на велосипеде обливал прохожих красной краской. В результате его действий пострадали 11 человек.

Во время патрулирования территории участковые офицеры полиции задержали киевлянина 1981 года рождения, который имел с собой бутылку с краской, которую вместе с велосипедом правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств.

В полиции Киева сообщили, что приговором Подольского районного суда города Киева мужчину было признано виновным в совершении уголовных правонарушений и назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

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