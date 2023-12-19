Видео с нарушением ПДД обнародовали в сети: в Киеве наказали водителя

Водитель получил штраф за нарушение ПДД.

Патрульная полиция Киева сообщила, что привлекла к ответственности нарушителя ПДД на Honda, водитель которого нарушал правила дорожного движения в Шевченковском районе столицы.

Видео с нарушениями ПДД водителем обнародовали 19 декабря в одном из Телеграм-каналов города Киева.

«Инспекторы вынесли на водителя постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу во избежание таких случаев в будущем», - говорится в сообщении полиции.

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