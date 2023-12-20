Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

Возвращение поданной на адрес электронной почты суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего его лица без проверки наличия квалифицированной электронной подписи и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной и положений ст. 18 Закона «Об электронных доверительных услугах» свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений требований уголовного процессуального закона. Это подчеркнул Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда по решению от 12 октября 2023 года по делу №761/28034/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал осужденного виновным и осудил по ч. 4 ст. 187 УК.

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу защитника на этот приговор на основании статьи 399 УПК по мотивам того, что апелляционная жалоба не содержит собственноручной подписи защитника и не подписана электронной цифровой подписью (ЭЦП) лица, от имени которого оно подана, что препятствует суду установить, что его подало именно лицо, имеющее право подавать апелляционную жалобу.

Со своей стороны, адвокат отметил, что его апелляционная жалоба направлена в адрес апелляционного суда через суд первой инстанции с приложениями, подписана электронной цифровой подписью в день ее регистрации в суде первой инстанции, а возвращенный апелляционным судом бумажный экземпляр апелляционной жалобы с приложениями содержит отметку суда первой инстанции о ее принятии 1 марта 2023, однако не содержит сведений о проверке электронной подписи.

По мнению защитника, суд апелляционной инстанции при наличии сомнений относительно электронной подписи не имел оснований для возврата жалобы, а согласно ч. 1 ст. 399 УПК следовало апелляционную жалобу оставить без движения и установить срок для устранения недостатков

Прокурор согласилась с доводами кассационной жалобы, считает, что решение апелляционного суда следует отменить и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение Киевского апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС пришел к выводу о допущении апелляционным судом существенных нарушений требований уголовного процессуального закона. Как усматривается из материалов этого уголовного производства, защитник подал апелляционную жалобу электронным средством связи в адрес электронной почты Киевского апелляционного суда, о чем есть соответствующий штамп суда на экземпляре копии апелляционной жалобы, и подписал ЭЦП в соответствии с протоколом создания и проверки квалифицированной и усовершенствованной электронной подписи.

Вывод апелляционного суда о наличии оснований возвращения апелляционной жалобы защитника является ошибочным, поскольку суд апелляционной инстанции не проверил наличие квалифицированной ЭЦП защитника, не учел презумпцию соответствия квалифицированной ЭЦП собственноручной, не применил положения ст. 18 Закона «Об электронных доверительных услугах», в результате чего преждевременно решил вопрос о неприемлемости апелляционной жалобы защитника и ее возвращении.

Как отметил Верховный Суд, использование электронной цифровой подписи урегулировано Законом «Об электронных доверительных услугах» в редакции, действующей по состоянию на 16 мая 2022 года, согласно статье 1 которой аутентификация – это электронная процедура, позволяющая подтвердить электронную идентификацию физического, юридического лица, информационной или информационно-коммуникационной системы и/или происхождения и целостности электронных данных.

В соответствии со статьей 18 Закона Украины «Об электронных доверительных услугах» квалифицированная электронная подпись или печать считается прошедшей проверку и полученной подтверждением, если: проверка квалифицированной электронной подписи или печати проведена средством квалифицированной электронной подписи или печати; проверкой установлено, что в соответствии с требованиями настоящего Закона на момент создания квалифицированной электронной подписи или печати был действителен квалифицированный сертификат электронной подписи или печати подписчика или создателя электронной печати; с помощью квалифицированного сертификата электронной подписи или печати осуществлена идентификация подписчика или создателя электронной печати; во время проверки с помощью квалифицированного сертификата электронной подписи или печати получено подтверждение того, что личный ключ, принадлежащий подписчику или создателю электронной печати, хранится в квалифицированной электронной подписи или печати; во время проверки подтверждена целостность электронных данных в электронной форме, с которыми связана эта квалифицированная электронная подпись или печать.

Квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись, и имеет презумпцию ее соответствия собственноручной подписи.

Согласно статье 8 Закона «Об электронных документах и электронном документообороте» юридическая сила электронного документа не может отрицаться исключительно из-за того, что он имеет электронную форму. Допустимость электронного документа в качестве доказательства не может отрицаться исключительно на основании того, что он имеет электронную форму.

Автор: Наталья Мамченко

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