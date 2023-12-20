Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

Повернення поданої на адресу електронної пошти суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності кваліфікованого електронного підпису та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному і положень ст. 18 Закону «Про електронні довірчі послуги» свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень вимог кримінального процесуального закону. Це підкреслив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду у постанові від 12 жовтня 2023 року по справі №761/28034/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав засудженого винуватим та засудив за ч. 4 ст. 187 КК.

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу захисника на цей вирок на підставі ст. 399 КПК з мотивів того, що апеляційна скарга не містить власноручного підпису захисника та не підписана електронним цифровим підписом (ЕЦП) особи, від імені якої вона подана, що перешкоджає суду встановити, що її подала саме та особа, яка має право подавати апеляційну скаргу.

Зі свого боку, адвокат зазначив, що його апеляційна скарга скерована на адресу апеляційного суду через суд першої інстанції з додатками, підписана електронним цифровим підписом у день її реєстрації у суді першої інстанції, а повернутий апеляційним судом паперовий примірник апеляційної скарги з додатками містить відмітку суду першої інстанції про її прийняття 1 березня 2023 року, однак не містить відомостей про перевірку електронного підпису.

На думку захисника, суду апеляційної інстанції при наявності сумнівів щодо електронного підпису не мав підстав для повернення скарги, а згідно з ч. 1 ст. 399 КПК України слід було апеляційну скаргу залишити без руху та встановити строк для усунення недоліків

Прокурор погодилась з доводами касаційної скарги, вважає, що ухвалу апеляційного суду слід скасувати та призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу Київського апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС дійшов висновку про допущення апеляційним судом істотних порушень вимог кримінального процесуального закону. Як убачається з матеріалів цього кримінального провадження захисник подав апеляційну скаргу електронним засобом зв’язку на адресу електронної пошти Київського апеляційного суду, про що є відповідний штамп суду на примірнику копії апеляційної скарги, та підписав ЕЦП згідно з протоколом створення та перевірки кваліфікованого та вдосконаленого електронного підпису.

Висновок апеляційного суду про наявність підстав повернення апеляційної скарга захисника є помилковим, оскільки суд апеляційної інстанції не перевірив наявність кваліфікованого ЕЦП захисника, не врахував презумпцію відповідності кваліфікованого ЕЦП власноручному, не застосував положення ст. 18 Закону «Про електронні довірчі послуги», внаслідок чого передчасно вирішив питання щодо неприйнятності апеляційної скарги захисника та її повернення.

Як зазначив Верховний Суд, використання електронного цифрового підпису врегульовано Законом «Про електронні довірчі послуги» у редакції, чинній станом на 16 травня 2022 року, згідно зі статтею 1 якого автентифікація - це електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-комунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис чи печатка вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо: перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки проведено засобом кваліфікованого електронного підпису чи печатки; перевіркою встановлено, що відповідно до вимог цього Закону на момент створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки був чинним кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки підписувача чи створювача електронної печатки; за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки здійснено ідентифікацію підписувача чи створювача електронної печатки; під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов`язаний цей кваліфікований електронний підпис чи печатка.

Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Відповідно до статті 8 Закону «Про електронні документи та електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Автор: Наталя Мамченко

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