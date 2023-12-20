168 тисяч електронних цигарок з Румунії зникли по дорозі в Україну: чернівецьких митників підозрюють в пропуску контрабанди

Правоохоронці повідомили про підозру чернівецьким митникам за пропуск контрабанди електронних цигарок на понад 40 млн гривень.

Джерело фото: Національна поліція України

Службовці Чернівецької митниці отримали підозри за пропуск контрабанди електронних цигарок на понад 40 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, – повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, працівники митного посту допустили ввезення транспортних засобів в Україну без відповідного митного оформлення та реєстрації в інформаційній базі. Як наслідок, 168 тисяч електронних цигарок з Румунії проникли в країну та зникли «по дорозі до кордону».

Такі дії митників сприяли незаконному ввезенню підакцизної продукції, що призвело до невиплати обов'язкових податків на суму 42 мільйонів гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.