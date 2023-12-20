168 тысяч электронных сигарет из Румынии исчезли по дороге в Украину: черновицких таможенников подозревают в пропуске контрабанды

Правоохранители сообщили о подозрении черновицким таможенникам за пропуск контрабанды электронных сигарет на более 40 млн гривен.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Служащие Черновицкой таможни получили подозрения за пропуск контрабанды электронных сигарет на более 40 миллионов гривен. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий, - сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, работники таможенного поста допустили ввоз транспортных средств в Украину без соответствующего таможенного оформления и регистрации в информационной базе. Как следствие, 168 тысяч электронных сигарет из Румынии проникли в страну и исчезли "по дороге к границе".

Такие действия таможенников способствовали незаконному ввозу подакцизной продукции, что привело к невыплате обязательных налогов на сумму 42 миллионов гривен.

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