Ликвидированного в рф Илью Киву вызвали во львовский суд, фото

Лычаковский суд во Львове вызвал Киву на заседание 27 декабря.

Ликвидированного в рф экс-нардепа-предателя Илью Киву вызвали в Лычаковский райсуд Львова. Повестка явиться на суд размещена на сайте Офиса Генпрокурора.

Киву "ждут" в суде 27 декабря. Его обвиняли в государственной измене, публичных призывах к агрессивной войне и призывах к свержению конституционного строя, а также в использовании символики коммунистического режима.

Напомним, что в Подмосковье нашли тело Кивы.

В ГУР подтвердили ликвидацию экс-депутата-предателя.

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