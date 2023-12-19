Преимущественно без осадков, днем до 7 тепла: прогноз погоды в Украине на 20 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в северной части местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков.

Изображение: freepik.com

В Украине в среду, 20 декабря, облачно с прояснениями, в северной части местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На дорогах северо-восточной части прогнозируют местами гололед.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 2-7 тепла; в Карпатах на протяжении суток около 0.

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