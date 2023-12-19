Переважно без опадів, вдень до 7 тепла: прогноз погоди в Україні на 20 грудня

Згідно прогнозів синоптиків, у північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів.

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В Україні у середу, 20 грудня, хмарно з проясненнями, у північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На дорогах північно-східної частини прогнозують подекуди ожеледицю.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 2-7 тепла; в Карпатах протягом доби близько 0.

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