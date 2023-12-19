У Харкові директор лікарні незаконно «преміював» себе на півтора мільйони під час пандемії COVID-19

За даними слідства, директор однієї з харківських лікарень придумав схему, завдяки якої «у темну» заволодів понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові директору лікарні повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом 2020-22 років директор однієї з харківських лікарень "у темну" заволодів понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

"Схема" ділка-лікаря полягала у тому, що він достовірно знав, що є затверджений вичерпний список працівників лікарні, які залучені до надання медичної допомоги хворим СОVID-19. Вказаним особам були гарантовані доплати в розмірі до 300% заробітної плати.



Директор лікарні не був внесений у вказаний список, проте гроші собі він таки вирішував нарахувати, оформлюючи це незаконними наказами. Як наслідок, за період часу з листопада 2020 року по лютий 2022 року йому було безпідставно нараховано доплати на загальну суму понад 1,5 млн гривень.



Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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