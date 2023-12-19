В Харькове директор больницы незаконно «премировал» себя на полтора миллиона в период пандемии COVID-19

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. В Украине

В Харькове директор больницы незаконно «премировал» себя на полтора миллиона в период пандемии COVID-19

21:38, 19 декабря 2023
По данным следствия, директор одной из харьковских больниц придумал схему, благодаря которой «в темную» завладел более 1,5 млн гривен бюджетных средств.
В Харькове директор больницы незаконно «премировал» себя на полтора миллиона в период пандемии COVID-19
Фото: Харьковская областная прокуратура
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В Харькове директору больницы сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2020-22 годов директор одной из харьковских больниц "в темную" завладел более 1,5 млн гривен бюджетных средств.

"Схема" дельца-врача заключалась в том, что он достоверно знал, что утвержден исчерпывающий список работников больницы, привлеченных к оказанию медицинской помощи больным с СОVID-19. Указанным лицам были гарантированы доплаты в размере до 300% заработной платы.

Директор больницы не был внесен в указанный список, однако деньги себе он решал начислить, оформляя это незаконными приказами. Как следствие, за период времени с ноября 2020 по февраль 2022 год ему было безосновательно начислены доплаты на общую сумму более 1,5 млн гривен.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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