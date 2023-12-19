В Харькове директор больницы незаконно «премировал» себя на полтора миллиона в период пандемии COVID-19

По данным следствия, директор одной из харьковских больниц придумал схему, благодаря которой «в темную» завладел более 1,5 млн гривен бюджетных средств.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове директору больницы сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2020-22 годов директор одной из харьковских больниц "в темную" завладел более 1,5 млн гривен бюджетных средств.

"Схема" дельца-врача заключалась в том, что он достоверно знал, что утвержден исчерпывающий список работников больницы, привлеченных к оказанию медицинской помощи больным с СОVID-19. Указанным лицам были гарантированы доплаты в размере до 300% заработной платы.

Директор больницы не был внесен в указанный список, однако деньги себе он решал начислить, оформляя это незаконными приказами. Как следствие, за период времени с ноября 2020 по февраль 2022 год ему было безосновательно начислены доплаты на общую сумму более 1,5 млн гривен.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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