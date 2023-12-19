АРМА объявила новые конкурсы на отбор управителей и субъектов оценочной деятельности

В список лотов попало недвижимое имущество и корпоративные права в Одесской области, гостиничный комплекс в Одессе и недвижимое имущество в Харькове.

Фото: arma.gov.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что продолжает конкурсы по отбору субъектов оценочной деятельности и управляющих арестованным имуществом по новым, прозрачным правилам.

АРМА предлагает предпринимателям следующие лоты:

Недвижимость и корпоративные права в Одесской области

Гостиничный комплекс в Одессе

Недвижимость в Харькове (складские помещения)

Прием документов продолжается по 27 декабря.

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