АРМА объявила новые конкурсы на отбор управителей и субъектов оценочной деятельности

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что продолжает конкурсы по отбору субъектов оценочной деятельности и управляющих арестованным имуществом по новым, прозрачным правилам.
АРМА предлагает предпринимателям следующие лоты:
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Прием документов продолжается по 27 декабря.
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