Кабмин выделит дополнительную помощь пострадавшим от войны общинам

Правительство поддержало решение о дополнительной помощи деоккупированным общинам и общинам, пострадавшим от войны.

Источник фото: kmu.gov.ua

Правительство усовершенствовало механизм компенсации реверсной дотации местным бюджетам за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ. Вырученные средства органы местного самоуправления потратят на зарплаты бюджетникам и на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В центре нашего внимания остается состоятельность общин. По состоянию на середину декабря государство предоставило местным бюджетам в виде трансфертов более 178 млрд грн», - отметил глава Правительства.

В частности, 27 млрд грн базовой дотации, 24 млрд грн помощи общинам, которые пострадали от агрессии, 87,3 млрд грн образовательной субвенции, 1 млрд грн на закупку школьных автобусов, 3 млрд грн на содержание больниц и многое другое.

«Также государство выделило почти 10,6 млрд грн субвенции местным бюджетам для реализации проектов на объектах социальной сферы и ЖКХ. Речь идет о ремонтах и реконструкции школ, больниц, жилых домов, водопроводов. Важно, чтобы управленцы на местах продемонстрировали высокую эффективность в распоряжении этими ресурсами», – подчеркнул Премьер-министр.

В целом за 11 месяцев этого года поступления в местные бюджеты, без учета трансфертов, увеличились на 15% по сравнению с 2022 годом. Остатки средств на счетах по сравнению с началом года выросли почти на 58% и составляют около 182 млрд грн.

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