Кабмин выделит дополнительную помощь пострадавшим от войны общинам

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. В Украине

Кабмин выделит дополнительную помощь пострадавшим от войны общинам

16:46, 19 декабря 2023
Правительство поддержало решение о дополнительной помощи деоккупированным общинам и общинам, пострадавшим от войны.
Кабмин выделит дополнительную помощь пострадавшим от войны общинам
Источник фото: kmu.gov.ua
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Правительство усовершенствовало механизм компенсации реверсной дотации местным бюджетам за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ. Вырученные средства органы местного самоуправления потратят на зарплаты бюджетникам и на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В центре нашего внимания остается состоятельность общин. По состоянию на середину декабря государство предоставило местным бюджетам в виде трансфертов более 178 млрд грн», - отметил глава Правительства.

В частности, 27 млрд грн базовой дотации, 24 млрд грн помощи общинам, которые пострадали от агрессии, 87,3 млрд грн образовательной субвенции, 1 млрд грн на закупку школьных автобусов, 3 млрд грн на содержание больниц и многое другое.

«Также государство выделило почти 10,6 млрд грн субвенции местным бюджетам для реализации проектов на объектах социальной сферы и ЖКХ. Речь идет о ремонтах и реконструкции школ, больниц, жилых домов, водопроводов. Важно, чтобы управленцы на местах продемонстрировали высокую эффективность в распоряжении этими ресурсами», – подчеркнул Премьер-министр.

В целом за 11 месяцев этого года поступления в местные бюджеты, без учета трансфертов, увеличились на 15% по сравнению с 2022 годом. Остатки средств на счетах по сравнению с началом года выросли почти на 58% и составляют около 182 млрд грн.

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