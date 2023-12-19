Кабмін виділить додаткову допомогу постраждалим від війни громадам

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Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.

  1. В Україні

Кабмін виділить додаткову допомогу постраждалим від війни громадам

16:46, 19 грудня 2023
Уряд підтримав рішення про додаткову допомогу деокупованим громадам та громадам, що постраждали від війни.
Кабмін виділить додаткову допомогу постраждалим від війни громадам
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Уряд вдосконалив механізм компенсації реверсної дотації місцевим бюджетам за жовтень-грудень і компенсацію недонадходження від ПДФО. Отримані кошти органи місцевого самоврядування витратять на зарплати бюджетникам та на оплату комунальних послуг. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«У центрі нашої уваги залишається спроможність громад. Станом на середину грудня держава надала місцевим бюджетам у вигляді трансфертів понад 178 млрд грн», — зазначив очільник Уряду.

Зокрема, 27 млрд грн базової дотації, 24 млрд грн допомоги громадам, які постраждали від агресії, 87,3 млрд грн освітньої субвенції, 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, 3 млрд грн на утримання лікарень та багато іншого.

«Також держава виділила майже 10,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам для реалізації проектів на об'єктах соціальної сфери та ЖКГ. Ідеться про ремонти та реконструкції шкіл, лікарень, житлових будинків, водогонів. Важливо, щоб управлінці на місцях продемонстрували високу ефективність у розпорядженні цими ресурсами», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Загалом за 11 місяців цього року надходження в місцеві бюджети, без урахування трансфертів, збільшилися на 15% порівняно з 2022 роком. Залишки коштів на рахунках порівняно з початком року зросли майже на 58% і становлять близько 182 млрд грн.

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