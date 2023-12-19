Кабмін виділить додаткову допомогу постраждалим від війни громадам

Уряд підтримав рішення про додаткову допомогу деокупованим громадам та громадам, що постраждали від війни.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Уряд вдосконалив механізм компенсації реверсної дотації місцевим бюджетам за жовтень-грудень і компенсацію недонадходження від ПДФО. Отримані кошти органи місцевого самоврядування витратять на зарплати бюджетникам та на оплату комунальних послуг. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«У центрі нашої уваги залишається спроможність громад. Станом на середину грудня держава надала місцевим бюджетам у вигляді трансфертів понад 178 млрд грн», — зазначив очільник Уряду.

Зокрема, 27 млрд грн базової дотації, 24 млрд грн допомоги громадам, які постраждали від агресії, 87,3 млрд грн освітньої субвенції, 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, 3 млрд грн на утримання лікарень та багато іншого.

«Також держава виділила майже 10,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам для реалізації проектів на об'єктах соціальної сфери та ЖКГ. Ідеться про ремонти та реконструкції шкіл, лікарень, житлових будинків, водогонів. Важливо, щоб управлінці на місцях продемонстрували високу ефективність у розпорядженні цими ресурсами», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Загалом за 11 місяців цього року надходження в місцеві бюджети, без урахування трансфертів, збільшилися на 15% порівняно з 2022 роком. Залишки коштів на рахунках порівняно з початком року зросли майже на 58% і становлять близько 182 млрд грн.

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