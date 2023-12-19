АРМА оголосило нові конкурси на відбір управителів та суб’єктів оціночної діяльності

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності та управителів арештованим майном за новими, прозорими правилами.
АРМА пропонує підприємцям наступні лоти:
Нерухоме майно та корпоративні права в Одеській області
Нерухоме майно у Харкові (складські приміщення)
Прийом документів триває до 27 грудня.
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