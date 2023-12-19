АРМА оголосило нові конкурси на відбір управителів та суб’єктів оціночної діяльності

У список лотів потрапило нерухоме майно та корпоративні права в Одеській області, готельний комплекс в Одесі та нерухоме майно у Харкові.

Фото: arma.gov.ua

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності та управителів арештованим майном за новими, прозорими правилами.

АРМА пропонує підприємцям наступні лоти:

Нерухоме майно та корпоративні права в Одеській області

Готельний комплекс в Одесі

Нерухоме майно у Харкові (складські приміщення)

Прийом документів триває до 27 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.