Ліквідованого у рф Іллю Киву викликали до львівського суду, фото

Личаківський суд у Львові викликав Киву на засідання 27 грудня.

Ліквідованого у рф екснардепа-зрадника Іллю Киву викликали до Личаківського райсуду Львова. Повістка з'явитися на суд розміщена на сайті Офісу Генпрокурора.

Киву "чекають" у суді 27 грудня. Його обвинувачували у державній зраді, публічних закликах до агресивної війни та закликах до повалення конституційного ладу, а також у використанні символіки комуністичного режиму.

Раніше ми писали, що тіло Киви знайшли у Підмосков’ї.

У Головному управлінні розвідки України підтвердили ліквідацію депутата-зрадника у рф.

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