У Києві суд призначив покарання чоловіку, який обливав перехожих фарбою

Суд призначив чоловіку покарання у виді двох років обмеження волі.

Як раніше ми повідомляли, в Подільському районі Києва чоловік на велосипеді обливав перехожих червоною фарбою. Внаслідок його дій постраждало 11 людей.

Під час патрулювання території дільничні офіцери поліції затримали киянина 1981 року народження, який мав із собою пляшку з фарбою, яку разом із велосипедом правоохоронці вилучили у якості речових доказів.

У поліції Києва повідомили, що вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіка було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді двох років обмеження волі.

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