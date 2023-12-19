У Дії з’явиться інтерактивна мапа укриттів

У Дії українці зможуть залишити відгук про укриття, а також надсилати скарги чи пропозиції.

Джерело фото: Укрінформ

У мобільному додатку «Дія» буде запроваджено інтерактивну мапу укриттів, яка дозволить кожному громадянину України оцінювати стан захисних споруд та залишати скарги або пропозиції стосовно них. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Зараз ухвалюємо постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами», - пояснив він.

Глава уряду також нагадав про успішну інтеграцію мапи Пунктів незламності в додаток «Дія». Він зазначив, що карта укриттів буде працювати на подібних засадах.

Шмигаль підкреслив, що надійні укриття повинні існувати у всіх школах та дитячих садках.

«Уряд уже виділив на це 1,5 млрд грн. За даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища. Наступного року спрямуємо ще 2,5 млрд грн субвенції для створення безпечних умов нашим дітям», - підсумував він.

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