У Дії з’явиться інтерактивна мапа укриттів

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Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.

  1. В Україні

У Дії з’явиться інтерактивна мапа укриттів

18:14, 19 грудня 2023
У Дії українці зможуть залишити відгук про укриття, а також надсилати скарги чи пропозиції.
У Дії з’явиться інтерактивна мапа укриттів
Джерело фото: Укрінформ
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У мобільному додатку «Дія» буде запроваджено інтерактивну мапу укриттів, яка дозволить кожному громадянину України оцінювати стан захисних споруд та залишати скарги або пропозиції стосовно них. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Зараз ухвалюємо постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами», - пояснив він.

Глава уряду також нагадав про успішну інтеграцію мапи Пунктів незламності в додаток «Дія». Він зазначив, що карта укриттів буде працювати на подібних засадах.

Шмигаль підкреслив, що надійні укриття повинні існувати у всіх школах та дитячих садках.

«Уряд уже виділив на це 1,5 млрд грн. За даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища. Наступного року спрямуємо ще 2,5 млрд грн субвенції для створення безпечних умов нашим дітям», - підсумував він.

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