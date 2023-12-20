В Винницкой области вандал надругался над могилами воинов, фото

Полиция задержала 35-летнего мужчину, уже привлекавшегося к ответственности за кражи.

Фото: полиция

В Винницкой области задержали вандала, который надругался над могилами военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новоживотов на кладбище на могилах четырех защитников неизвестные повредили фоторамки и забрали их фото.

Через несколько часов вандала задержали в соседнем селе, где он проживает.

Им оказался 35-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за кражи.

"По его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел на территорию кладбища, сломал рамки на могилах, забрал фото, которые затем выбросил", - добавили в полиции.

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