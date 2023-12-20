Трагедія на Чернігівщині: під час пожежі загинули двоє дітей з мамою

Смертельна пожежа сталася в населеному пункті Гмирянка.

У Чернігівській області під час пожежі загинула матір з двома дітьми. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Пожежа сталася в будинку в с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади.

«Ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години. На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження», - повідомили рятувальники.

Правоохоронці встановлять причина та обставини трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.