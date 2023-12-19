Україна отримає нові системи Patriot для захисту в зимовий період, – Зеленський

Україна домовилася з країнами-партнерами про поставки систем протиповітряної оборони Patriot.

Джерело фото: BBC

Україна отримає допомогу від міжнародних партнерів у вигляді нових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту взимку від можливих російських повітряних ударів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції.

Він підкреслив, що ця ініціатива стала результатом його ряду закордонних візитів. Зеленський не уточнив конкретні країни, які відправлять системи захисту, чи точну кількість систем, які надійдуть в Україну, зауваживши, що відповідні угоди були укладені під час його відряджень, але поки що не були розголошені в цілях безпеки.

«Було таке у мене серйозне відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати кількість, нових систем Patriot будуть в Україні, захищати нас взимку. Обіцяв не говорити кількість допоки не будуть захищати», - сказав президент.

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