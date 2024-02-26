У Києві доглядача кладовища спіймали на продажі місць на кладовищі

Доглядач Жулянського кладовища отримав $3 тисячі від чоловіка за можливість поховати родича.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомлено про підозру 47-річному доглядачу Жулянського кладовища у факті вимагання та отримання хабаря за виділення місця для поховання. За інформацією від прокуратури, цей працівник спеціалізованої Ритуальної служби КП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» отримав $3 тисячі від чоловіка за можливість поховати свого родича у занедбаній могилі, повідомила Київська міська прокуратура.

Поліція встановила, що доглядач обіцяв чоловікові, який шукав місце для поховання, що кладовище вже напівзакрите і поховання можливе лише у родинній могилі. Однак він запропонував місце для підзахоронення в занедбаній могилі за $3 тисячі, навіть зробивши вид, ніби там вже поховано родича клієнта. Для цього він вимагав будь-яке свідоцтво про смерть особи, що померла до 1999 року.

Правоохоронні органи зафіксували передачу хабаря в сумі $3 тисяч працівнику кладовища, і зараз йому повідомлено про підозру. Наразі його тримають під вартою з можливістю внесення застави у сумі 151,4 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.