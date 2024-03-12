Пообещал подарить телефон и изнасиловал: в Одесской области осудили злоумышленника

Мужчина проведет 13 лет за решеткой.

Жителя Одесской области судили за изнасилование 10-летней девочки, сообщает Офис Генпрокурора.

Злоумышленник приговорен к 13 годам заключения, с внесением данных в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Отмечается, что в начале сентября 2023 он пригласил к своему домовладению 10-летнюю дочь родственников, пообещав подарить два мобильных телефона и рюкзак.

Находясь вместе с ребенком в комнате дома, он схватил его и, используя беспомощное состояние малолетнего, совершил действия сексуального характера, применяя физическое насилие и угрозы.

Несмотря на наличие безоговорочных доказательств совершения преступления, мужчина не раскаялся в содеянном и отрицал свою вину.

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