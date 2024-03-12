Суд вернул государству оборонные земли в Харьковской области стоимостью более 150 млн грн

Земельный участок незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду агрофирме.

Суд удовлетворил исковое заявление Харьковской областной прокуратуры в интересах государства к агрофирме об устранении препятствий государству в использовании и распоряжении землями обороны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Этот земельный участок в Богодуховском районе Харьковской области незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду агрофирме для сельскохозяйственных нужд. Ее площадь составляет 24,3 га, стоимость – более 150 млн грн.

При этом земельный участок фактически является землей пограничной полосы и должен использоваться исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии Российской Федерации.

Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы.

Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытия из государственной собственности и пребывания в аренде частного субъекта хозяйствования делает невозможным ее использование для защиты нашего государства.

Отмечается, что работа по этому направлению продолжается в тесном сотрудничестве с 4-м пограничным отрядом Государственной пограничной службы Украины.

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