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  1. В Україні

Суд повернув державі оборонні землі на Харківщині вартістю понад 150 млн грн

22:36, 12 березня 2024
Земельна ділянка незаконно вибула з державної власності до комунальної та була передана в оренду агрофірмі.
Суд повернув державі оборонні землі на Харківщині вартістю понад 150 млн грн
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Суд задовольнив позовну заяву Харківської обласної прокуратури в інтересах держави до агрофірми про усунення перешкод державі у користуванні та розпорядженні землями оборони. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ця земельна ділянка у Богодухівському районі на Харківщині незаконно вибула з державної власності до комунальної та була передана в оренду агрофірмі для сільськогосподарських потреб. Її площа складає 24,3 га, вартість — понад 150 млн грн.

При цьому земельна ділянка фактично є землею прикордонної смуги та повинна використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії російської федерації.

Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни і забезпечення діяльності органів прикордонної служби.

Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватного суб’єкта господарювання унеможливлює її використання для захисту нашої держави.

Зазначається, що робота на цьому напрямі триває в тісній співпраці з 4-м прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.

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