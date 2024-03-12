На Закарпатье в результате ДТП погибла 55-летняя военнослужащая

Погибшей в трагическом ДТП на Закарпатье оказалась военная Ольга Бизиля.

В ДТП в Закарпатье погибла украинская военнослужащая, руководительница управления образования, культуры, молодежи и спорта Чопского городского совета Ольга Бизиля.

Авария произошла вечером 11 марта на трассе Киев – Чоп между селами Абранка и Нижние Ворота Мукачевского района.

В полиции Закарпатья сообщили, что за рулем грузовика находился 26-летний житель Винницы. Он не справился с управлением на скользкой дороге, выехал прицепом на встречную полосу и столкнулся со Skoda, которой управлял 30-летний житель села Белки Хустского района.

"В результате ДТП водителя легковушки с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу, его пассажирка - 55-летняя жительница города Берегово, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля телесных повреждений не получил", - говорится в сообщении.

В Чопском городском совете сообщили, что в этом ДТП погибла Ольга Бизиля, которая сейчас служила в ВСУ и возвращалась с фронта домой.

Ранее она была заместителем председателя Береговской РГА и первой заместительницей мэра Берегова. В 2022 году добровольно присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины.

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