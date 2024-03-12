Судья КСУ Галина Юровская приняла участие в расширенной рабочей встрече, посвященной вопросам деятельности административных судов.

Фото: ccu.gov.ua

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская приняла участие в расширенной рабочей встрече, посвященной вопросам деятельности административных судов, состоявшейся в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда 11 марта 2024 года. Об этом сообщает КСУ.

Со вступительными словами во время мероприятия выступили Председатель Кассационного административного суда в составе ВС Михаил Смокович и Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко. Среди участников мероприятия - представители апелляционных, окружных административных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации, Совета судей Украины, Национальной школы судей Украины. Присутствующие обсудили актуальные вопросы деятельности административных судов и отдельные аспекты правоприменения.

В выступлении судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская осветила юридические позиции последних решений КСУ.

Доповідачка поінформувала про Рішення від 14 лютого 2024 року № 1-р(ІІ)/2024 у справі щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини. Зокрема, суддя зазначила, що цим Рішенням Суд визнав неконституційними окремі приписи Господарського процесуального кодексу України в тім, що вони унеможливлюють: подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку з ухваленням Європейським судом із прав людини рішення після десяти років із дня набрання законної сили рішенням національного суду. Оспорювані в Рішенні положення щодо подання заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами з підстави встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань в обмежений законом строк, який у свою чергу не може бути поновлений, певним чином обмежують право зацікавлених осіб на судовий захист у тому обсязі, як його гарантовано частиною першою статті 55 Конституції України. Водночас, з огляду на те, що у разі скасування процесуального строку може виникнути невизначеність у судовому процесі, яка може призвести до порушення принципу верховенства права, Конституційний Суд України дійшов висновку, що Верховній Раді України потрібен достатній строк для внесення змін до Кодексу, а тому відтермінував втрату чинності цими приписами Кодексу на шість місяців із дня ухвалення відповідного Рішення.

Окрім цього, Галина Юровська розповіла про юридичні позиції, висловлені у Рішенні від 22 листопада 2023 року № 10-р(ІІ)/2023 у справі щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах. У цьому Рішенні акцентовано увагу на Європейській процедурі розв’язання дрібних позовів у країнах Європейського Союзу (The European Small Claims Procedure). Метою запровадження цієї процедури є покращення доступу до правосуддя, спрощення та скорочення строків розв’язання дрібних позовів за допомогою зниження судових витрат, забезпечення швидкості та спрощення процедури визнання та виконання судових рішень, ухвалених за відповідними правилами. Водночас, за словами судді, Конституційний Суд України зауважив, що визначені в частині шостій статті 19 Цивільного процесуального кодексу України розміри ціни позову як критерії віднесення справи до категорії малозначних у сумі 268 400 грн (пункт 1) та 671 000 грн (пункт 5) є не лише значними, а й перевищують установлені в законі розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати. Тому, у Рішенні Суд зазначив, що Цивільний процесуальний кодекс України не містить приписів, які в будь-який спосіб умотивовували б домірність визначення у пунктах 1, 5 частини шостої статті 19 Кодексу саме таких розмірів ціни позову.

Галина Юровська також окремо акцентувала на юридичних позиціях, що були висловлені Судом у Рішенні № 11-р/2018 від 4 грудня 2018 року щодо відповідності Конституції України положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", які визначають гарантії суддівської незалежності.

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