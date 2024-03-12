На Закарпатті внаслідок ДТП загинула 55-річна військовослужбовиця

Загиблою у трагічній ДТП на Закарпатті виявилася військова Ольга Бізіля.

Фото: поліція

У ДТП на Закарпатті загинула українська військовослужбовиця, керівниця управління освіти, культури, молоді та спорту Чопської міської ради Ольга Бізіля.

Аварія сталась ввечері 11 березня на трасі Київ – Чоп між селами Абранка та Нижні Ворота Мукачівського району.



У поліції Закарпаття повідомили, що за кермом вантажівки був 26-річний мешканець Вінниці. Він не впорався з керуванням на слизькій дорозі, виїхав причепом на зустрічну смугу і зіткнувся зі Skoda, якою керував 30-річний житель села Білки Хустського району.

"Внаслідок ДТП водія легковика із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні, його пасажирка – 55-річна мешканка міста Берегове, від отриманих травм померла на місці події. Водій вантажного автомобіля тілесних ушкоджень не отримав", – ідеться у повідомленні.

У Чопській міській раді повідомили, що у цій ДТП загинула Ольга Бізіля, яка наразі служила у ЗСУ та саме поверталась з фронту додому.



Раніше вона була заступницею голови Берегівської РДА і першою заступницею мера Берегова. У 2022 році добровільно долучилася до лав Збройних сил України.



Фото: Чопська міська рада

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