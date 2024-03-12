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  1. В Україні

Пообіцяв подарувати телефон та зґвалтував: на Одещині засудили зловмисника

22:18, 12 березня 2024
Чоловік проведе 13 років за ґратами.
Пообіцяв подарувати телефон та зґвалтував: на Одещині засудили зловмисника
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Жителя Одещини судили за зґвалтування 10-річної дівчинки, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зловмисника засуджено до 13 років ув’язнення, із занесенням даних до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

Зазначається, що на початку вересня 2023 року він запросив до свого домоволодіння 10-річну доньку родичів, пообіцявши подарувати два мобільних телефони та рюкзак.

Перебуваючи разом з дитиною у кімнаті будинку, він схопив її та, використовуючи безпорадний стан малолітньої, вчинив дії сексуального характеру, застосовуючи фізичне насильство та погрози.

Попри наявність беззаперечних доказів вчинення злочину, чоловік не розкаявся у вчиненому та заперечував свою вину.

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