Швейцария начала первое уголовное расследование по нарушениям санкций против рф

Компания, вероятно, нарушила швейцарские правила, используя свои дочерние предприятия за рубежом.

Источник фото: ukrinform

Первое уголовное расследование в отношении вероятных нарушений санкций против россии со стороны неназванной компании начал генеральный прокурор Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times.

По данным генеральной прокуратуры Швейцарии, компания, вероятно, нарушила швейцарские правила, используя свои дочерние предприятия за рубежом. Однако информация о группе или секторе, в котором она действует, не разглашается.

Генеральный прокурор взялся за это дело после того, как Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco), ответственный за санкции, запросил возбуждение уголовного дела.

Хотя Seco контролирует соблюдение санкций, генеральный прокурор может возбудить уголовное дело в случае значимого нарушения правил.

Seco также предложила прокурору рассмотреть уголовное дело в отношении другой компании, однако эта просьба была отклонена, поскольку она не имела "особого значения".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.