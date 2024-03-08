При вступі до мистецьких вишів результати НМТ відіграватимуть меншу роль, ніж творчий конкурс, — міністр освіти Оксен Лісовий

Результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, але йдеться про вступ у вищу освіту, тож базові знання з обов'язкових предметів повинен мати кожен вступник.

У разі вступу до мистецьких вишів результати національного мультипредметного тесту (НМТ) відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Однак міністр додав, що базові знання з обов'язкових предметів (української мови, історії України, математики та одного предмета на вибір) повинен мати кожен вступник.

«Побачив звернення від ректора Національної музичної академії України все ще імені Чайковського. У ньому викладена вимога - скасувати НМТ для вступу до мистецьких ЗВО, інакше анонсують акцію протесту за участі студентів (які вже вступили), профспілок, батьків тощо», - зазначив Лісовий.

За словами міністра, справді, в частині європейських мистецьких університетів вступ відбувається на підставі портфоліо, творчого конкурсу, іноді теоретичного іспиту та співбесіди.

«Що ще є в європейських університетах - це розуміння цінності вищої освіти. Навчання в мистецькому університеті - між практикою та розкриттям таланту, ще й здобуттям теоретичних знань. Художники, як правило, це дуже освічені та ерудовані люди», - додав він.

Лісовий наголосив, що в Україні результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс, але йдеться про вступ у вищу освіту, тож базові знання з обов'язкових предметів (української мови, історії України, математики та одного предмета на вибір) повинен мати кожен вступник.

«Розумію, що студенти-контрактники для університетів - це, серед іншого, джерело наповнення спецфонду закладу, який використовують для поліпшення матеріально-технічної бази вишу, виплати зарплат тощо. І це нормально. Водночас слід пам'ятати, що ключове завдання університетів - не набрати якомога більше студентів (нагадаю, що кількість вступників зменшується - конкуренція за них зростає), а створити всі необхідні умови для здобуття студентами якісної вищої освіти», - підсумував міністр.

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