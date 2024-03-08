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  1. В Украине

При поступлении в вузы результаты НМТ будут играть меньшую роль, чем творческий конкурс, — министр образования Оксен Лисовой

17:35, 8 марта 2024
Результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, но речь идет о поступлении в высшее образование и базовые знания по обязательным предметам должен иметь каждый поступающий.
При поступлении в вузы результаты НМТ будут играть меньшую роль, чем творческий конкурс, — министр образования Оксен Лисовой
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В случае поступления в вузы результаты национального мультипредметного теста (НМТ) будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Однако министр добавил, что базовые знания по обязательным предметам (украинскому языку, истории Украины, математике и одному предмету по выбору) должен иметь каждый поступающий.

«Увидел обращение от ректора Национальной музыкальной академии Украины все еще имени Чайковского. В нем изложено требование - отменить НМТ для вступления в художественные ЗВО, иначе анонсируют акцию протеста с участием студентов (которые уже поступили), профсоюзов, родителей и т.д.», - отметил Лисовой.

По словам министра, действительно, в части европейских художественных университетов поступление происходит на основании портфолио, творческого конкурса, иногда теоретического экзамена и собеседования.

«Что еще есть в европейских университетах – это понимание ценности высшего образования. Обучение в художественном университете – между практикой и раскрытием таланта, еще и получением теоретических знаний. Художники, как правило, это очень образованные и эрудированные люди», – добавил он.

Лисовой отметил, что в Украине результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс, но речь идет о поступлении в высшее образование, поэтому базовые знания по обязательным предметам (украинский язык, история Украины, математика и один предмет на выбор). должен иметь каждый поступающий.

«Понимаю, что студенты-контрактники для университетов – это, среди прочего, источник наполнения спецфонда заведения, используемого для улучшения материально-технической базы вуза, выплаты зарплат и т.д. И это нормально. В то же время, следует помнить, что ключевая задача университетов - не набрать как можно больше студентов (напомню, что количество поступающих уменьшается - конкуренция за них растет), а создать все необходимые условия для получения студентами качественного высшего образования», - подытожил министр.

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