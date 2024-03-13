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У яких країнах українські абітурієнти зможуть скласти НМТ-2024: перелік

09:41, 13 березня 2024
Основний період реєстрації триватиме з 14 березня по 11 квітня.
У яких країнах українські абітурієнти зможуть скласти НМТ-2024: перелік
Фото: rbc.ua
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Стало відомо, у яких країнах українські абітурієнти матимуть можливість скласти національний мультипредметний тест (НМТ). Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Наразі підтверджено домовленості про проведення тесту в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Грузії, Данії, Естонії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Люксембурзі, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, США, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції. 

«Зауважимо, що перемовини з окремими закордонними установами/організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Ірландії, Іспанії, Молдові, ще тривають. Сподіваємося, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте», - зазначили у Центрі.

Основний період реєстрації триватиме з 14 березня по 11 квітня.

Вступники, які проходитимуть тестування за кордоном повинні будуть обрати з переліку країну та населений пункт у ній, який буде найзручнішим. Абітурієнтів закликали реєструватися на НМТ якнайшвидше, оскільки за кордоном є обмеження щодо кількості учасників тестування: якщо зареєструється достатня кількість людей, локація буде недоступна для вибору.

«Якщо згодом з’явиться більш зручна локація, ви зможете до 15 квітня 2024 року включно змінити реєстраційні дані й вибрати населений пункт, що розташований ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ. Про нові локації ми повідомлятимемо на сайті Українського центру оцінювання якості освіти», - додали в УЦОЯО.

Раніше ми писали, що у разі вступу до мистецьких вишів результати національного мультипредметного тесту (НМТ) відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс. 

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