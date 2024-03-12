На розмінування правого берега Херсонщини піде щонайменше два роки, — очільник ОВА

Наразі над розмінуванням регіону працюють в десять разів більше саперів, ніж минулого року.

На розмінування правобережної частини Херсонської області потрібно щонайменше два роки. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

«Дуже засмічені вибухівкою наші землі й просуватися ними вкрай небезпечно. Особливо це стосується полів та лісосмуг.

Зараз третина правобережжя Херсонщини розмінована. Лише на цій площі вибухотехніки виявили та знищили більш ніж 155 тисяч мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та іншої вибухівки», — зазначив він.

Також очільник ОВА зазначив, що наразі над розмінуванням регіону працюють 1026 саперів. Це у десять разів більше, ніж минулого року.

За прогнозами, за нинішньої динаміки на розмінування правобережної частини Херсонської області знадобиться два роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.