Правительство выделило 200 млн грн на медпомощь и реабилитацию военных в «Феофании»

Денежные средства будут направлены на закупку лекарственных средств и медицинских изделий по современной процедуре закупки с использованием электронного каталога.

Кабинет Министров выделяет 200 миллионов гривен на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в госпитале "Феофания".

15 марта правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в клинической больнице "Феофания".

Порядок регулирует использование 200 млн грн, заложенных в государственном бюджете на 2024 год для Министерства здравоохранения на восстановление военных. Денежные средства будут направлены на закупку лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи и социальной реабилитации военнослужащих в КЛ «Феофания» по современной процедуре закупки с использованием электронного каталога.

Отмечается, что электронный каталог работает по принципу маркетплейса и безвозмездно для заказчиков и предоставляет возможность быстро и удобно покупать лекарственные средства и медицинские изделия с помощью инструмента запроса ценовых предложений.

В условиях ограниченного финансирования это позволит закупать лекарственные средства и медицинские изделия с примерно среднемесячной экономией 20,4% по сравнению с возможными закупками без использования электронного каталога.

Право на получение медицинской помощи и реабилитации в заведении имеют военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава, которые получили ранения, контузии или иного повреждения здоровья в связи с войной рф против Украины.

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