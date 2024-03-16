Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащий отказался форсировать Днепр и штурмовать Крынки: что решил суд

Мужчина объяснил отказ от форсирования Днепра влиянием других военнослужащих и получил за это год дисциплинарного батальона.

Законом о мобилизации могут закрепить бронирование конечных бенефициаров предприятий, важных для экономики

Вместе с тем, государственных служащих категории «Б», «В», лиц, работающих на должностях госслужбы в органах местного самоуправления будут бронировать не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах.

Как подготовиться к конкурсу в ВАКС так, чтобы победить: практические советы от ВККС и судей Высшего антикоррупционного суда

Судьи Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Татьяна Крикливая, Тимур Хамзин, Инна Билоус и Алексей Кравчук рассказали, как кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС подготовиться к конкурсу и на что необходимо обратить внимание

Военно-транспортный долг могут распространить на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной категории

Стало известно, при каких условиях граждане должны предоставить свой автомобиль или лодку для выполнения военно-транспортной обязанности.

Цитирование или плагиат: Верховный Суд рассмотрел дело автора автореферата диссертации, который без ее разрешения разместил университет

Суды не учли, что условием для правомерности цитирования является указание имени автора произведения и источника, из которого та или иная цитата заимствуется, что должно указать происхождение процитированного произведения, которое используется без разрешения автора.

  1. В Украине

Правительство выделило 200 млн грн на медпомощь и реабилитацию военных в «Феофании»

11:32, 16 марта 2024
Денежные средства будут направлены на закупку лекарственных средств и медицинских изделий по современной процедуре закупки с использованием электронного каталога.
Правительство выделило 200 млн грн на медпомощь и реабилитацию военных в «Феофании»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров выделяет 200 миллионов гривен на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в госпитале "Феофания".

15 марта правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в клинической больнице "Феофания".

Порядок регулирует использование 200 млн грн, заложенных в государственном бюджете на 2024 год для Министерства здравоохранения на восстановление военных. Денежные средства будут направлены на закупку лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи и социальной реабилитации военнослужащих в КЛ «Феофания» по современной процедуре закупки с использованием электронного каталога.

Отмечается, что электронный каталог работает по принципу маркетплейса и безвозмездно для заказчиков и предоставляет возможность быстро и удобно покупать лекарственные средства и медицинские изделия с помощью инструмента запроса ценовых предложений.

В условиях ограниченного финансирования это позволит закупать лекарственные средства и медицинские изделия с примерно среднемесячной экономией 20,4% по сравнению с возможными закупками без использования электронного каталога.

Право на получение медицинской помощи и реабилитации в заведении имеют военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава, которые получили ранения, контузии или иного повреждения здоровья в связи с войной рф против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду